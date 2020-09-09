РИАМО - 9 сен. Компания Bitrobotics начала строительство завода по выпуску высокоскоростных промышленных роботов и роботизированных систем для автоматизации процессов производства, укладки и упаковки товаров повседневного спроса в особой экономической зоне «Технополис Москва», говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Это первое подобное производство в Восточной Европе, общий объем инвестиций в его реализацию составит 180 миллионов рублей.

«В Печатниках предприятие займет около двух тысяч квадратных метров. Завершить строительство завода и открыть производство высокоскоростных промышленных роботов с полным циклом механической обработки, сборки и испытаний планируется уже к декабрю этого года», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В год предприятие будет выпускать примерно 100 роботизированных систем, которые могут быть разработаны под различные виды задач на производствах продуктов питания, бытовой химии, косметики и технических изделий.

«Конкурентоспособность Bitrobotics заключается в собственном производстве всех механизмов автоматизированных систем и технологии их внедрения. Это позволяет компании не зависеть от импортных решений, а также увеличивает ее экспортный потенциал. Например, предприятие в будущем планирует осваивать рынки Юго-Восточной Азии и Европы», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Использование роботизированных систем увеличивает экономическую эффективность предприятий, отметил генеральный директор Bitrobotics Святослав Стесин.