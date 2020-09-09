РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 сен. Госавтоинспекторы в подмосковном Красногорске призвали водителей и пешеходов быть внимательными и помнить о правилах безопасности во время дождя, сообщается в Instagram-аккаунте ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Уважаемые участники дорожного движения! Обращаем ваше внимание, что завтра (10 сентября - ред.) по прогнозу синоптиков сохранятся неблагоприятные погодные условия!» - говорится в обращении.

Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге: строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

Пешим участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на мокрой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы.

«Будьте внимательны и острожны!» - заключается в обращении.