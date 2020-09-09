РИАМО - 9 сен. Ростуризм может уменьшить минимальную цену тура, необходимую для участия в госпрограмме получения кэшбека, сообщает Газета.ru.

«Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств – до двух ночей, это открывает возможности для коротких поездок на выходные. Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств», – сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, также готовятся доработки для удобства отдыхающих и субъектов отрасли, потому что условия программы собираются скорректировать под запросы туристов и предпринимателей.

Программа туристического кэшбэка получила поддержку от всех основных участников отрасли.

В российском правительстве ведется обсуждение продления программы кэшбэка на туры по стране до конца текущего года. Правительство выделяло на программу 15 миллиардов рублей, из которых за неделю было потрачено 1,5 миллиарда рублей.​