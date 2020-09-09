РИАМО - 9 сен. В столичном районе Кунцево продают дом с земельным участком, расположенный возле Москвы-реки, одноэтажное деревянное здание находится на улице Василия Ботылева, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Данный объект продают через публичное предложение.

«Здание свободного назначения площадью 360,7 квадратных метра продается вместе с земельным участком площадью 0,24 гектара. Начальная цена лота составляет 40,2 миллиона рублей», - сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Стоимость объекта во время торгов может снизиться до 50%. В среднем участники таких аукционов покупают городскую недвижимость по цене на 22% ниже начальной стоимости.

«Принять участие в аукционе могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», – сказал Щербаков.