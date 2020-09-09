РИАМО - 9 сен. В предстоящем эпидсезоне будут циркулировать несколько заболеваний, а также опасные грипп и коронавирус, сочетание последних в организме человека может быть опасным, сообщает kp.ru.

«Заразиться и Covid-19, и гриппом одновременно действительно возможно. Мы можем предполагать, что, если человек одновременно заболеет двумя этими серьезными заболеваниями, то последствия могут быть весьма печальными», - отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он добавил, что от гриппа можно себя обезопасить с помощью прививки. Ее можно делать всем, у кого нет противопоказаний.

Специалист уточнил, что противопоказаниями являются аллергия на куриный белок или ранее введенные вакцины, заболевание в острой фазе или обострение хронического заболевания.

«Перед вакцинацией врач обязательно проведет осмотр, измерит температуру, и, если будут выявлены симптомы, которые не позволяют человеку вакцинироваться, естественно, прививку делать не будут. Даже если болезнь уже прошла, нужно восстановиться перед вакцинацией окончательно», - пояснил Тяжельников.

В столице привиться от гриппа можно как в медучреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации, расположенных около станций метро.

Специалист добавил, что особенно важно привиться от гриппа людям из группы риска и тем, кто работает с людьми.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса.

-Число новых выявленных случаев Covid‑19 в Москве на 7% меньше, чем месяц назад. Все пациенты и близко контактирующие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.