РИАМО - 9 сен. В Москве за неделю зарегистрировали низкий уровень заболеваемости среди горожан ОРВИ и гриппом, показатели находятся ниже расчетного эпидемического порога, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Прививочная кампания против гриппа началась в мегаполисе с 1 сентября.

«Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю во всех возрастных группах ниже эпидемических пороговых значений, в том числе по совокупному населению - на 55,8% и ниже показателей прошлого года на 40,5%», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в городе благоприятная эпидемиологическая ситуация для проведения вакцинации против гриппа.

По состоянию на 8 сентября, привито свыше 452 тысяч горожан, из них более 67 тысяч человек привились в мобильных пунктах возле станций метро.