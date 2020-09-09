РИАМО - 9 сен. На станции МЦД Опалиха появилась первая в Московском транспорте велозарядка для гаджетов, идею предложили сами пассажиры, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Крутите педали, вырабатывайте «зеленую» энергию и заряжайте телефон или планшет! А специальный экран покажет, какое расстояние и с какой скоростью вы проехали», - говорится в сообщении.

Зарядка проработает в тестовом режиме месяц. Если пассажирам понравится такой вид зарядки, то тренажеры появятся и на других станциях диаметров.

Поделиться впечатлениями можно, отсканировав QR-код на корпусе устройства.