РИАМО - 9 сен. У спортсменов ФОКИ «Ковчег» теперь есть долгожданный автобус, ключи им вручил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В клубе занимаются более 60 человек, многие спортсмены - призеры по шахматам, бильярду, бадминтону и другим видам спорта. Однако ездить за наградами было проблемно, как и посещать тренировки. Недавно руководство клуба обратилось с просьбой о покупке транспорта.

«Постарались максимально быстро отработать обращение, потому что понимаем, как необходим им этот транспорт» - сказал Поночевный.

Автобус полностью оборудован по всем стандартам, необходимым для максимально комфортных перевозок маломобильных граждан.

Глава городского округа осмотрел транспортное средство и вручил спортсменам ключи от нового автобуса.

«Хочу пожелать успеха в спортивной деятельности, и, конечно же, крепкого здоровья. Мы гордимся вашим мужеством и стремлением к достижению своих целей», - добавил Поночевный.