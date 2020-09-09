РИАМО – 9 сен. Стартовала регистрация на школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, учащихся Подмосковья приглашают принять участие, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Это масштабное событие для учащихся Подмосковья, принять участие могут обучающиеся 4-11 классов образовательных организаций региона. Участие в олимпиаде открытое и бесплатное для всех желающих», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Школьный этап в первый раз в истории пройдет в дистанционной форме. Испытания будут проводиться по 24 общеобразовательным предметам. Поучаствовать в них можно с 14 сентября по 24 октября.

При этом потренироваться можно уже сейчас. Так, на специальной платформе доступен пробный тест.

«Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат возможность поступления в вузы на льготных условиях – это прекрасная возможность для дальнейшей реализации. Приглашаю всех желающих продемонстрировать свои знания», – добавила Каклюгина.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на платформе регионального образовательного центра «Взлет».