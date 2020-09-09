РИАМО - 9 сен. Алиасхаб Хизриев из России выиграл турнир Dana White's Contender Series, он одолел Энрике Шиджемото из Бразилии удушающим приемом на 50-й секунде боя, сообщает Газета.ru.

«Таким образом, 30-летний Хизриев, победив в претендентской серии Даны Уайта, получил контракт с UFC», - говорится в сообщении.

На профессиональном уровне российский боец уже провел 13 боев, во всех он одержал победу. Хизриев еще выступал в таких лигах, как Fight Nights и M-1 Global.​