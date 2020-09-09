РИАМО - 9 сен. С марта в Подмосковье ведут масштабные работы по устранению ям во дворах и внутриквартальных проездах, всего зарегистрировано 158 439 ям, на сегодняшний день устранено 118 100 из них, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы оцифровали ямы совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано. Каждую неделю наращиваем темпы», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Все работы завершатся до 1 октября. В приоритете - дефекты, по которым поступают обращения от жителей в Центр управления регионом Подмосковья, на портал «Добродел» и по другим каналам.

«Активное проведение ямочного ремонта и комплексного благоустройства дворовых территорий формирует позитивную динамику по снижению количества обращений жителей. Так, за 2 квартал 2020 года количество обращений по категории «ямы во дворах» снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года», - подчеркнул Хайкин.

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов сопряжений предусматривает ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации.