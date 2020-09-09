РИАМО – 9 сен. Порядка 1,5 миллиона рублей штрафа за неделю начислили правообладателям земель в Подмосковье за борщевик и несохранение почв, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«По результатам контрольных мероприятий, проведенных муниципальными земельными инспекторами, за борщевик оштрафованы шесть правообладателей на сумму более 800 тысяч рублей, а 13 правообладателей – за отсутствие необходимых мер по сохранению плодородности и защите почв сельскохозяйственного назначения на сумму 680 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

За борщевик назначены штрафы в городских округах Пущино, Домодедово, Дмитровский, Клин и Пушкинский.

Также штрафы получили 11 правообладателей сельхозземель в городском округе Ступино на сумму 660 тысяч рублей, а в Павловском Посаде – правообладателя земли для крестьянско-фермерского хозяйства оштрафовали на 20 тысяч рублей.