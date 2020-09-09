РИАМО – 9 сен. В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» с 14 по 27 сентября по всей России проведут урок «Искусственный интеллект и машинное обучение», говорится в сообщении пресс-службы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Цель нового урока, разработанного благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, - рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с первого по 11-й классы могут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки», — говорится в сообщении.

В рамках урока организуют видеолекцию и онлайн-тренажер. На лекции школьники узнают, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание самому создать технологии будущего. На тренажере можно будет пройти все этапы карьеры в сфере DataScience и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что искусственный интеллект на сегодняшний день является одной из ключевых сквозных технологий, которая в скором будущем освободит человека от рутины, поможет государству лучше работать в интересах общества, а бизнесу – быть на порядок эффективней.

«Поэтому за программистов идет борьба между всеми лидерами экономики, их зарплаты растут ежегодно, ведь это самый востребованный кадровый ресурс», — пояснил Шадаев.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что с помощью «Уроков цифры» можно донести актуальную информацию до школьников даже из самых отдаленных районов.

«Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется всем без исключения. И очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и, возможно, планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний», — добавил Кравцов.

Исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец отметил, что на «Уроке цифры» дети смогут запрограммировать беспилотники так, чтобы те различали дорожную ситуацию и принимали решения.

Инициаторы «Урока цифры» - министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».