РИАМО - 9 сен. Москва выставила на аукционы по аренде на льготных условиях 68 нежилых помещений, в торгах могут участвовать представители малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С начала года по сниженной ставке уже реализовано 389 объектов недвижимости.

«Льготная программа аренды коммерческих помещений действует в Москве почти три года. По ней предприниматели могут арендовать городскую недвижимость на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей за объекты на первых этажах и выше», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На востоке Москвы по сниженной ставке сдается 15 объектов недвижимости. На юго-востоке столицы сдают 12 помещений, на северо-западе — девять, на юге и севере — по семь объектов, в Зеленограде и на юго-западе — по пять, на западе — четыре, на северо-востоке — три, в центре — один объект недвижимости. Стоимость аренды колеблется от 11,9 тысячи до 1,2 миллиона рублей в год.

Объекты находятся на первых этажах. Они обеспечивают высокую проходимость для магазинов и предприятий сферы услуг, а также удобный доступ для маломобильных посетителей.