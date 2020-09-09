РИАМО - 9 сен. К 110-летию со дня рождения русского художника и иллюстратора Виталия Горяева Российский университет транспорта открывает выставку графики и живописи к произведениям великих русских писателей, сообщил проректор вуза Михаил Кленов.

«С 10 по 28 сентября в выставочном зале Дома художника Российского университета транспорта (МИИТ) пройдет крупная ретроспективная выставка народного художника СССР Виталия Горяева, где будут презентованы произведения из частных коллекций. Официальное открытие состоится 10 сентября в 18:00. Вход на выставку во время ее работы свободный», - сказал проректор.

Из фонда музея Горяева будет представлено порядка 120 работ разных периодов (1930-е, 1940-е, 1950-е, 1960-е, 1970-е годы), которые ранее не выставлялись.

В настоящее время произведения художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, ГМИИ имени А.С. Пушкина, в десятках ведущих музеев России и за рубежом.

Иллюстрации Горяева к произведениям Александра Пушкина, Николая Гоголя, Агнии Барто, Марка Твена, Юрия Олеши и Федора Достоевского вошли в золотой фонд отечественной книжной графики.