РИАМО - 9 сен. Каждый месяц свыше 11 тысяч пассажиров Московской области пополняют транспортные карты и брелоки в почтовых офисах, денежные средства на них можно положить в любом почтовом отделении региона, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«Пополнить карту или брелок можно по 11-значному номеру - перед тем, как зачислить деньги, оператор сообщит баланс и выдаст предварительный чек для проверки. Услуга быстрая, занимает не более 2 минут», - сказала заместитель директора УФПС Московской области Ольга Плисова.

Картой или брелком удобно оплачивать проезд на всех видах общественного транспорта столицы и Московской области, а также в пригородных электричках.

Купить и пополнить карту можно более чем в 1 тысяче отделений Подмосковья. Минимальная сумма пополнения - 1 рубль, а максимальный баланс карты – 5 тысяч рублей.

Бесконтактная карта и брелок позволяют оплатить проезд и сделать пересадку в одно касание, что немаловажно в условиях пандемии.