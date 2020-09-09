РИАМО - 9 сен. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов заявил, что его «подставил» адвокат Эльман Пашаев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ефремов подчеркнул, что он не ожидал приговора с таким большим сроком лишения свободы.

«Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет», — сказал актер.

Он добавил, что перед вынесением приговора в суде адвокат обещал подзащитному совершенно другое.

Артист уточнил, что договор с юристом не продлили, но Пашаев опять пришел и стал предлагать, по мнению Ефремова, «рискованный шаг».

Актер пояснил, что юрист настоятельно рекомендует отправить апелляцию именно в последний день и почтой, чтобы была зафиксирована дата отправления. По мнению Ефремова, данный совет выглядит странным.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​