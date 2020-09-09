РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 сен. Глава Котельников Сергей Жигалкин оценил качество питания в школе №2, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Котельниках проводится программа «Родительский контроль». Ее суть заключается в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество питания.

«Сегодня у меня вышел ностальгический завтрак в школе №2. Компанию составили родители первоклашек. Молочная каша, какао и творожный сырок. Видно, что дети предпочитают сладкое. А вот к каше по-прежнему многие относятся скептически. Рад был увидеть эти оживленные глаза первоклашек, видно, что начинают втягиваться в школьную жизнь», - сказал Жигалкин.

Родителям такая возможность проверки очень понравилась, оставили положительные отзывы.