РИАМО - 9 сен. Столичные полицейские задержали одного из подозреваемых в мошенничестве, предполагается, что он позвонил 82-летней пенсионерке и представился сотрудником правоохранительных органов, порекомендовав ей отдать неизвестному более 600 тысяч рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По имеющимся данным, незнакомец поинтересовался у пенсионерки, не подвергалась ли она мошенническим действиям. Он посоветовал ей обращаться к нему в случае таких ситуаций.

«На следующий день ей поступил звонок от другого неизвестного. Он стал убеждать женщину передать ему все свои сбережения, пригрозив блокировкой банковской карты», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Испугавшись, потерпевшая обратилась за помощью к звонившему ей днем ранее мужчине. Тот посоветовал ей выполнить все требования злоумышленника, якобы для его задержания в момент передачи денег.

«Женщина сняла 675 тысяч рублей в ближайшем банкомате и передала их аферисту через окно. Позже он поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - добавила Волк.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Подозреваемого в мошенничестве заключили под стражу.