РИАМО - 9 сен. Многокилометровые пробки образовались на дорогах Москвы вечером в среду, плотность движения оценивается в восемь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация сохраняется на Садовом, Третьем транспортном кольцах, пробки сковали также МКАД, затруднения есть и на вылетных магистралях.

Заторы образовались на Волоколамском шоссе, Москворецкой набережной, улицах Тверской, Профсоюзной, Новом Арбате и других местах.

По прогнозам, к 20:00 плотность движения спадет до шести баллов, а к 21:00 - до пяти. В 22:00 и позднее ожидается снижение загруженности до трех-нуля баллов.