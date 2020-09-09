РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 сен. Шестнадцать спектаклей от коллективов из разных округов Подмосковья вошли в программу фестиваля «За гранью софитов», который состоится в Красногорске, сообщается на официальном сайте Дворца культуры «Подмосковье».

«Московский областной открытый фестиваль-конкурс «За гранью софитов – 2020», посвященный 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в ДК «Подмосковье» 11 и 12 сентября», – говорится в сообщении.

Фестиваль является открытой сценой для демонстрации инновационных театральных постановок профессиональных и любительских театров, цирковых коллективов, инклюзивных творческих коллективов и помогает обратить внимание на новые тенденции развития современного театрального искусства.

Программа размещена на сайте ДК «Подмосковье», который стал основной площадкой проведения фестиваля.

За два дня зрители смогут увидеть 16 спектаклей и литературно-музыкальных композиций, а также 3 видеоролика и один короткометражный фильм.