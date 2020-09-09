РИАМО - 9 сен. За год работы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» операторы ответили более чем на 125 тысяч звонков, за август поступило около 19 тысяч звонков, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Будущие родители могут задать вопросы по роддомам в едином call-центре «Стань мамой в Подмосковье» - 8 (800) 550-30-03. Операторы подскажут, какие нужны документы, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» и воспользоваться услугами ЗАГС прямо в роддоме. Еще можно записаться на прием в женскую консультацию или узнать о партнерских родах и процедуре ЭКО в рамках ОМС.

«Рожать деток в Московской области стало модным трендом. Мамочек не только размещают в перинатальных центрах, оснащенных по последнему слову техники, в которых трудятся профессиональные врачи, так еще и подарки дают», - говорится в сообщении.

Замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева отметила, что с каждым месяцем растет популярность горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» у будущих родителей.

«С момента введения режима повышенной готовности количество поступающих звонков увеличилось в разы. Так, если за январь-февраль 2020 года операторы call-центра приняли порядка 14,3 тысячи звонков, то уже в марте-апреле – более 24 тысяч, а только за один последний месяц лета по телефону call-центра позвонило порядка 19 тысяч человек», - рассказала Лазарева.

Она подчеркнула, что call-центр работает на бесплатной основе.

За год подарочный набор «Я родился в Подмосковье» получили 7,5 тысяч семей, еще свыше 65 тысяч семей выбрали денежную выплату.

В подарочный набор входит свыше 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, средства ухода, аптечка, игрушки.