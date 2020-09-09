РИАМО - 9 сен. 218 дворовых территорий благоустроили в Подмосковье в текущем году, всего в рамках комплексного благоустройства дворов в регионе работы пройдут на 726 территориях, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Все работы по комплексному благоустройству дворов планируется завершить до октября.

«Благоустройство двора – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря нацпроекту решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», – подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Обязательными элементами благоустройства двора являются детская игровая площадка, автомобильная парковка, наружное освещение, контейнерная площадка, озеленение, информационный стенд, лавочки и урны.

Всего на территории Московской области 14 422 дворовых территории. Благодаря программе комплексного благоустройства за 2015-2019 годы удалось благоустроить 7509 дворов.