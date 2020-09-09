РИАМО - 9 сен. Налогоплательщиками Московской области в счет предстоящей уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц зарезервировано более 278 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Подмосковью.

«Эта сумма была перечислена в виде единого налогового платежа и зачислена на соответствующий счет Федерального казначейства. В последующем денежные средства будут зачтены налоговыми органами в счет оплаты налогов по сроку 1 декабря 2020 года», - говорится в сообщении.

Единый налоговый платеж (ЕНП), введенный в 2019 году (статья 45.1 части 1 НК РФ), является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно и заранее (до получения налогового уведомления) перечислить денежные средства для уплаты налогов.

Если изначально с помощью ЕНП можно было оплатить только налог на имущество, земельный и транспортный налоги, то с 2020 года перечень дополнен налогом на доходы физических лиц в том случае, когда НДФЛ был исчислен, но не удержан налоговым агентом. Эта сумма наряду с имущественными налогами отражается в сводном налоговом уведомлении.

ЕНП — это своеобразный «авансовый кошелек» налогоплательщика, куда он вносит деньги для последующей уплаты налогов и задолженности по ним. Сделать взнос можно в любое время в течение года, не переживая в дальнейшем за своевременность исполнения налоговых обязательств.

Такой механизм позволяет в течение года частями откладывать деньги на уплату налогов и исключает вероятность ошибки при перечислении средств. Количество пополнений кошелька, сумма и периодичность переводов не ограничены.

«Зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно, в первую очередь направляя денежные средства на погашение налоговой задолженности, если таковая имеется. Остаток сохранится в «авансовом кошельке» до наступления срока уплаты налогов», - уточняется в материале.

Обо всех проведенных операциях гражданин уведомляется, а также информация отражается в личном кабинете налогоплательщика для физлиц.

Внести единый налоговый платеж можно через личный кабинет налогоплательщика или интерактивный сервис «Уплата налогов и пошлин».