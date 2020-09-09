РИАМО - 9 сен. На выставке в одном из павильонов ВДНХ в Москве в рамках празднования Дня города представили елочку из сувенирных яиц, выполненных в стилистике творений ювелира Карла Фаберже, передает Nation News.

Организаторы выставки объединили в одном месте красивейшие художественные промыслы России. Данный экспонат привлек особое внимание посетителей.

«Как выяснилось позднее, у этих яиц, выполненных в стиле знаменитейших творений ювелира Карла Фаберже, есть один небольшой секрет — они разбираются в рюмки-колокольчики», - говорится в сообщении.

По словам одного из партнеров организаторов выставки, яйца выполнены из специального сплава на японском высокоточном станке. Если этими рюмками «чокнуться», то звон длится целых 30 секунд.

Дизайн яиц разрабатывала специальная художественная комиссия. Они все уникальны.