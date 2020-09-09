РИАМО - 9 сен. Ближайшая выставка с экспонатами из зарубежных музеев в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запланирована на февраль 2021 года, много вопросов связано с транспортировкой экспонатов, сообщила директор музея Марина Лошак.

«Самую ближайшую выставку, которая связана у нас с огромным количеством вещей, полученных из разных стран, то есть более чем из 12 разных мест, мы планируем на начало февраля будущего года. Надеюсь, это время будет более безопасным, но не могу сказать на 100%, что оно будет таким», - сказала Лошак.

По ее словам, очень много вопросов связано с транспортировкой экспонатов, так как на данный момент «активный» обмен экспонатами невозможен.

«Считаю, что по-прежнему очень много вопросов связано с возможностью оплачивать такие выставки. Не могу и этого гарантировать, потому что чувствую, что и в этом смысле мы тоже должны меняться», - отметила директор музея.

Пушкинский музей возобновил свою работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, в начале июля.