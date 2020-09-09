РИАМО - 9 сен. В новой Москве сформировали план строительства внебюджетных школ и детских садов на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«Совместно с девелоперами, работающими на новых территориях столицы, мы определили перспективы их участия в 2021 году в создании в ТиНАО современной социальной инфраструктуры», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что всего за счет инвесторов в следующем году введут в эксплуатацию 12 детских садов и шесть школ. Общее число мест в этих детских садах и школах составит порядка 10 тысяч.

Строительный комплекс Москвы активно развивает на новых территориях социальную инфраструктуру. С июля 2012 года здесь ввели свыше 80 социальных объектов.