РИАМО - 9 сен. В Москве появились пять новых временных велодорожек, они будут работать в тестовом режиме до 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Ездить теперь можно на участках Малой Дмитровки, Каретного ряда, Газетного переулка, Большой Ордынки и Большой Полянки», – уточняется в сообщении.

Число автомобильных рядов и парковок на улицах после появления велодорожек не поменялось.

Велодорожки будут работать до 1 ноября текущего года. Если новые велополосы понравятся жителям столицы, их организуют и в следующем сезоне.