РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. В подмосковном Подольске прошли соревнования допризывной и призывной молодежи среди школьных, студенческих команд и отрядов «Юнармии», в них приняли участие 170 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор соревнований.

«В городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 9 сентября прошли соревнования допризывной и призывной молодежи среди школьных, студенческих команд и отрядов «Юнармии». В них приняли участие 170 человек и 18 команд», - сказал организатор.

По его словам, первое место у команды Федюковской школы, второе - у школы №18 имени Подольских курсантов и третье - у школы №32.

Соревнования состояли из семи этапов: сборка-разборка автомата Калашникова, метание гранат, снаряжении магазина автомата, транспортировка пострадавшего, полоса препятствий, знание воинских званий, переноска ящика с боеприпасами.

С напутственными словами перед участниками соревнований выступили заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политики Татьяна Ропот, председатель комитета по делам молодежи Иван Литвяков, представитель подольской школы ДОСААФ полковник запаса Сергей Швырев, начальник местного отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников.