РИАМО - 9 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин сам сообщит, если он примет решение о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от Covid-19. Препарат назвали «Спутник V».

«Что касается прививки президента, то, когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит», — сказал Песков.

В Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против Covid-19, первые жители столицы уже сделали прививку. Прививать горожан будут в два этапа. Второй компонент вакцины от коронавируса введут через 21 день после первой прививки.​

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Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса.

-Число новых выявленных случаев Covid‑19 в Москве на 7% меньше, чем месяц назад. Все пациенты и близко контактирующие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.