РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. Регоператор ООО «МСК-НТ» в ходе претензионной работы с должниками в суде вернул себе порядка 150 миллионов рублей за оказанные услуги, в число недобросовестных плательщиков попали организации Подольска, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Региональный оператор по обращению с отходами в Чеховском кластере ООО «МСК-НТ» ведет системную претензионную работу с конца 2019 года в отношении юридических лиц с дебиторской задолженностью свыше двух-трех месяцев. Компания уже выиграла в суде более 60 исков о взыскании задолженностей с юридических лиц по договорам предоставления услуг вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Всего в Подмосковье судебные инстанции удовлетворили 63 исковых требования ООО «МСК-НТ» к юридическим лицам на общую сумму порядка 150 миллионов рублей. В число недобросовестных плательщиков попали управляющие компании, СНТ, ТСЖ и организации Подольска, Серпухова и Чехова», - говорится в сообщении.

В пользу регоператора суд рассмотрел более 95% поданных исков. Кроме суммы задолженности за вывоз отходов в таких случаях также взыскивалась неустойка и судебные издержки ООО «МСК-НТ». На сегодняшний день общий долг организаций и управляющих компаний региональному оператору за вывоз отходов в Подмосковье превышает 500 миллионов рублей. Такая внушительная задолженность за оказанную коммунальную услугу осложняет производственную деятельность и замедляет модернизацию инфраструктуры по обращению с ТКО.

В соответствии с нормами действующего законодательства РФ перед подачей иска в адрес неплательщиков направляются досудебные претензии о необходимости полностью рассчитаться за предоставленную коммунальную услугу в течение 30 календарных дней. Если организация не погашает задолженность в указанные сроки, иск направляется в суд. В настоящее время региональный оператор дополнительно усиливает претензионно-исковую работу в отношении должников. Только в первую декаду сентября нарушителям финансовой дисциплины направлено более 15 претензий о необходимости погашения задолженности.