РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартирной двери в одном из домов подмосковного Подольска, сумма ущерба составила более 71 тысячи рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 23-летней местной жительницы о том, что неизвестный поджог входную дверь ее квартиры. В результате также пострадала соседняя дверь. Общая сумма материального ущерба составила более 71 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в преступлении был задержан 41-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.