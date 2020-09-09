РИАМО - 9 сен. За последний месяц еще 26 московских гостиниц оформили арендные каникулы на 36 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Всего с марта по август включительно арендные каникулы оформили 169 отельеров, которые арендуют у города 25 земельных участков и 144 нежилых помещения. Таким образом, они сэкономили 170 миллионов рублей на арендных платежах», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что заявки на освобождение платежей по аренде арендаторы городской недвижимости могут подать в мэрию до конца года.

Предпринимателям нужно до 31 декабря текущего года направить в департамент городского имущества обращение в свободной форме, чтобы отменить платежи по аренде городских земель и нежилых помещений. К обращениям следует прилагать фото, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, а также приказ о приостановке работы, если она приостановлена в соответствии с принятыми законами.

Обращения принимают онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес департамента.

«Правительство Москвы освободило их от арендных платежей за городскую землю под зданиями, которые находятся в собственности предпринимателей. Общая площадь соответствующих участков составляет 3,5 гектара, а размер экономии от четырехмесячной аренды превышает 13,2 миллиона рублей», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.