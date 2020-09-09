РИАМО - 9 сен. Одной из особенностей антикоррупционной экспертизы является ее универсальность, она заключается в том, что понятийный аппарат коррупциогенных факторов можно широко использовать не только к нормативным правовым актам, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Такая экспертиза включает в себя целый ряд адресно направленных инструментов, а также является действенным методом устранения возможных коррупционных проступков.

«Если при приеме на работу руководитель не сообщил работнику конкретной даты выплаты зарплаты и аванса - в его действиях содержатся признаки коррупциогенных факторов», - говорится в сообщении.

Также при обращении за получением госуслуги установлен перечень нужных документов. Должностное лицо не имеет права требовать предоставления дополнительных документов без обоснования их необходимости. Наличие завышенных требований также расценивают как коррупциогенные факторы.

Разработчики стандартов антикоррупционного поведения активно используют весь спектр уникальных и действенных механизмов антикоррупционной экспертизы.