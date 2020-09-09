РИАМО - 9 сен. На территории стадиона «Зоркий» в Красногорске состоялся Московский областной конкурс искусств – театрализованное шоу «Город А», его открыла команда из Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В прошлом году команда Дмитровского округа одержала уверенную победу и на правах победителей открыла III областной конкурс искусств «Город А». Тема конкурса - «Про Героя», которая посвящена не только героям прошлого, но и героям настоящего.

«Не перестану гордиться тем, какая яркая, талантливая и креативная у нас молодежь. Огромную благодарность хотелось бы выразить управлению культуры, туризма и работы с молодежью за то, что они развивают в ребятах творческий потенциал, креативное и нестандартное мышление, мотивируют их стремиться к новым победам», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.