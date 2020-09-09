РИАМО - 9 сен. На Дне города Дмитрова глава муниципалитета Илья Поночевный торжественно вручил жителям округа сертификаты на получение жилья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Вы большие молодцы! Спасибо за ваше неравнодушное отношение к своей работе и делу, за неоценимый вклад на благо нашего округа!» - сказал Поночевный.
Сертификаты вручили медицинской сестре-анестезистке отделения анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии №2 Дмитровской областной больницы Евгении Бердниковой, молодому специалисту и учителю начальных классов Рыбненской СОШ Кристине Голубевой, участковому уполномоченному полиции УМВД России, старшему лейтенанту полиции по Дмитровскому округу Евгению Кузьменко, спасателю ПСО Московской областной противопожарно-спасательной службы Любови Каменщиковой.
Почетным знаком Московской областной думы «За вклад в развитие законодательства» III степени был награжден депутат совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области Виктор Исаев.
Также присвоили звание почетного гражданина Дмитрова председателю первичной ветеранской организации поселка Горшково Екатерине Николаевой.
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