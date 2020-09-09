РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. Более 450 школьников из 30 образовательных учреждений Люберец сдали нормативы ГТО, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В среду на стадионе «Торпедо» в Люберцах состоялся «Осенний фестиваль ГТО».

«Более 450 люберецких старшеклассников из 30 школ округа выполнили следующие нормативы: бег, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон, прыжок в длину, поднимание туловища, метание мяча, метание спортивного снаряда», - говорится в сообщении.

Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.