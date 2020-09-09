РИАМО - 9 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Социальная ипотека», которую реализуют в Московской области с 2016 года, помогает привлекать для работы в регион квалифицированные кадры - учителей, врачей, уникальных специалистов и других, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В среду работникам здравоохранения региона вручили 35 сертификатов на жилищную субсидию. Программа проводится по инициативе губернатора Подмосковья с 2016 года.

«Очень важная программа, которая позволяет нам привлекать квалифицированные кадры - учителей, врачей, тренеров, поддержать молодых ученых и уникальных специалистов. За эти годы более 1,6 тысячи человек смогли приобрести жилье», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в среду власти региона предоставили возможность улучшить жилищные условия тем, кто лечит и спасает жизни.

«Тут и специалисты, которые приехали к нам из других регионов, работали в сложное время - период пандемии. Важно, чтобы медики также чувствовали нашу заботу и могли спокойно планировать свое будущее в Подмосковье», - подчеркнул губернатор.

В этом году сертификаты вручены более чем 80 работникам здравоохранения: врачам-терапевтам, педиатрам, узким специалистам, фельдшерам скорой медицинской помощи. К концу года их станет 130.

«Программа уникальна тем, что таких условий, как в Подмосковье, нет ни в одном регионе. Правительство берет на себя обязанности выплачивать всю стоимость квартиры: первоначальный взнос и тело кредита, а получателям остается платить только проценты. Это большая экономия», - пояснила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она пожелала специалистам, чтобы каждый нашел свой дом или квартиру, где всегда будет тепло и будет счастье.

Для поддержки работников сферы здравоохранения в регионе также действуют губернаторская доплата и программа «Земский доктор».

Участковый терапевт Королевской горбольницы №1 Людмила Филинская уже год ведет прием пациентов в Подмосковье.

«Раньше я работала в Ярославской области. Заинтересовалась программой «Социальная ипотека», нашла информацию в интернете, и мы с семьей решили переехать. У нас двое детей - старшей дочери 13 лет, сыну пять лет. Решили покупать квартиру во вторичном жилье. Рядом садик и школа, нам не придется их менять, и работа моя в шаговой доступности», - рассказала Филинская.