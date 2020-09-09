РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 сен. На базе МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» пройдет открытая тренировка по боксу 16 сентября, говорится в сообщении РОО «РосМолСпорт Московской области».

«16 сентября в 17:00 на базе МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» пройдет открытая тренировка по боксу, которую проведет действующий профессиональный боксер, участник реалити-шоу «Бой в большом городе», чемпион Азии по версии WBA, чемпион России по версии «ПРО БОКС» Эдгар Гукасян», - говорится в сообщении.

Спортивное мероприятие организовано администрацией городского округа Котельники и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке депутата Московской областной думы Владимира Жука.