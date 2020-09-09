РИАМО - 9 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает процесс вывода лекарств иностранных производителей на российский рынок, передает Федеральное агентство новостей.

«Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик», — говорится в сообщении.

Теперь соответствующий надзор будет вести Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП). Он сформирует заключения, которые нужны для регистрации лекарства.

Раньше иностранные производители могли устранить обнаруженные недочеты во время следующей проверки, но теперь это можно сделать еще до формирования отчета.​