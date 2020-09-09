РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска провели символический пуск новой канализационной насосной станции (КНС), проект обошелся более чем в 350 миллионов рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В микрорайоне Климовск Подольска в среду провели торжественный символический пуск новой КНС, которая позволила перенаправить стоки на централизованные очистные сооружения Подольска. В мероприятии приняли участие Велиховский, глава Подольска Николай Пестов, директор МУП «Водоканал» Подольска Михаил Семин, староста деревни Бородино и другие участники проекта.

«Пуск новой КНС в микрорайоне Климовск и перевод стоков на центральные очистные сооружения Подольска - это первый шаг в реализации национального проекта «Экология и оздоровление реки Волги». Это один из самых эффективных проектов в программе оздоровления Волги. Уход от реконструкции очистных сооружений и переброс стоков обошлись в 350 миллионов рублей и позволили сэкономить более 700 миллионов рублей. Этой услугой начнут пользоваться 30 тысяч жителей», - сказал Велиховский.

По его словам, к концу 2020 года также планируют завершить комплексную реконструкцию подольских очистных сооружений на Домодедовском шоссе. Там увеличат мощности и поставят новый блок очистки.

«Пять лет прошло с момента объединения в единый городской округ Подольска, Климовска и Подольского муниципального района. Это дало серьезный импульс развитию системы водоснабжения и водоотведения на общей территории. Сегодня пятые и последние ветхие очистные сооружения прекратили свое существование на территории округа. Это большой шаг к тому, чтобы жители могли купаться и ловить рыбу в чистой реке», - сказал Пестов.

Во время реализации проекта проложили более 5,5 километра полиэтиленовых труб сроком службы 50 лет. Использовали преимущество метода горизонтального бурения и сделали минимум раскопок.

Семин отметил, что завершился один из самых социально-значимых проектов после объединения округа. Этот масштабный проект невозможно было бы осуществить без помощи правительства Московской области, губернатора региона Андрея Воробьева и министерства ЖКХ.

Очистные сооружения Климовска построили в 50-х годах прошлого столетия. Аэротенк биохимической очистки сточной воды здесь отсутствовал. К тому же технология строительства очистных сооружений в 50-х годах не предусматривала глубокого удаления азота, фосфора, других химических элементов и органических загрязнений.