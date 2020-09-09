РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров на встрече с жителями в центральном парке культуры и отдыха обсудил реконструкцию объекта.

«В последнее время мы часто обсуждаем тему создания общественного совета по паркам городского округа Мытищи. Жители проявляют интерес к этому направлению. Сегодня я встретился с потенциальными участниками общественного совета. Сейчас как раз идет его формирование. Презентовали проект по дальнейшей реконструкции и развитию парка, который разрабатывался в течение года», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в рамках этой работы через интернет и при личных встречах мытищинцы высказывали свои предложения, которые были учтены в проектной документации. В конце года будет экспертиза, а в следующем году приступят к реализации первого этапа. Он будет реализовываться, исходя из потребностей жителей, с учетом того, что они считают приоритетным.

«Конечно, восстановим ту инфраструктуру, которая со временем пришла в негодность, и плюс будем наполнять новыми современными элементами. На встрече прозвучало справедливое замечание о том, что не хватает информационных табличек по поводу названий деревьев и кустарников. Людям хочется, чтобы парк помимо места отдыха выполнял еще и информационную функцию. Раз есть такая потребность от пользователей инфраструктурой парка, надо это сделать», - отметил Азаров.

Он дал поручение отработать запросы жителей, включить их в первый этап, а на повторной встрече состоится их обсуждение.

«Знаю, что у подписчиков, особенно у молодых, будет вопрос по скейт-парку. Да, данную тему тоже обсудили. Этот объект очень нужен нашей спортивной молодежи. Конечно, их желание мне понятно. Однако такие серьезные вещи не делаются наспех. Проектная документация имеется, место выделено. Для нас ведь очень важны еще и вопросы безопасности», - уточнил Азаров.

Он добавил, что помимо самого скейт-парка планируется и прокат, и пункт оказания первой медицинской помощи. По словам Азарова, это надо делать комплексно. Реализация первого этапа рассчитана на два года, весь же проект займет около 5 лет.