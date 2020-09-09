РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. Эффективность работы территориальных комиссий Госадмтехнадзора Московской области обсудили в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В среду в администрации Люберец состоялось совещание с участием председателей и секретарей территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области. Его провел заместитель начальника главного управления надзорного ведомства Сергей Орлов.

«Сегодня мы собрали представителей административных комиссий направления «Восток»: это 9 территориальных отделов, 19 муниципалитетов Подмосковья. В формате диалога обсудим, как повысить эффективность работы комиссий, рассмотрим проблемные вопросы», - сказал Орлов.

Он добавил, что совещание прошло в новом формате - по территориальной направленности.

В ходе совещания руководителям территориальных отделов напомнили о нормативно-правовой основе деятельности Госадмтехнадзора, проинформировали о порядке действий в случае неуплаты штрафов физическими и юридическими лицами, о взаимодействии по рабочим вопросам с судебными приставами.

Орлов отметил, что среди административных комиссий было проведено рейтингование, которое показало эффективность их работы. Деятельность территориальных отделов проанализировали, в частности, по применению отдельных статей кодекса административных правонарушений.

«В микрорайонах с плотной застройкой порой бывает затруднительно вывезти отходы с контейнерной площадки. В таких случаях инспекторы составляют постановление об административном штрафе», - подчеркнул Орлов.

Срок​ добровольной оплаты административного штрафа составляет 60 календарных дней со дня вступления постановления в законную силу.

По словам заместителя начальника главного управления Госадмтехнадзора, совещания с председателями и секретарями территориальных отделов необходимы для повышения эффективности их работы и будут проводиться на регулярной основе.