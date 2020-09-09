РИАМО - 9 сен. Фандоматы, которые планируют установить в подмосковных жилых домах и общественных зонах, будут собирать пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку, аппараты в школах подключат к региональной системе мониторинга накопления отходов, сообщил представитель компании «РТ-Инвест».

«Фандоматы давно работают в европейских и многих других западных странах. Это система сбора тары, которая позволяет максимально отобрать чистое сырье. Те бутылки и банки, которые сдаются в такие автоматические аппараты, на 90% качественнее и из них можно сделать вторичное сырье», - сказал представитель компании в эфире «Радио 1».

Он добавил, что эффективность фандоматов состоит в том, чтобы максимально извлекать полезные фракции, которые пойдут во вторичный оборот и из которых можно сделать новые товары, так как иногда качество сдаваемого вторичного сырья зависит от того, как его собрали и как довезли до центра по переработки.

Пилотный проект по установке фандоматов в этом году провели в Казани. Школьники там собрали около 5 тысяч тонн пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

«Население активно отзывается на любые такие инициативы, особенно если есть какая-то мотивация. Например, в школах Казани мы создали рейтинг среди учеников. Победители – 15 человек, которые собрали наибольшее количество отходов, – получают ценные призы. Есть разные системы мотивации», - отметил представитель компании.

По его словам, в первую очередь у жителей нужно сформировать мотивацию по сокращению количества отходов, которые отправляют на мусорные полигоны, и привлекать население к сдаче отходов в переработку.

Он подчеркнул, что другими инструментами для мотивации жителей также может стать бонусная или балльная система. В таком случае при сдаче вторсырья жители будут получать определенное количество баллов, накопленные баллы можно будет обменять на подарки.

«Есть еще система лояльности в магазинах. В Европе, например, иногда платят наличные деньги – это тоже хороший инструмент мотивации. Сейчас наша экспертная группа изучает разные варианты», – заключил представитель компании.