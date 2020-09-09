РИАМО - 9 сен. Природные условия в Луховицах, которые находятся на юго-востоке Московской области, наиболее благоприятны для выращивания тыкв-гигантов и огурцов, сообщил РИАМО ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Артем Паршин.

Ранее в Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» привезли две тыквы-гиганта из подмосковных Луховиц общим весом более 800 килограммов.

«Как мы знаем, Луховицы славятся своими огурцами, а они, в свою очередь, являются «родственниками» тыкв. Поэтому можно сказать, что за счет климатических условий и благоприятной среды именно там получается выращивать тыквы-гиганты», - сказал Паршин.

Он отметил, что при выращивании тыквы-гиганта используются в том числе и искусственные удобрения, и химикаты, но за счет правильной балансировки и размеров самой тыквы следов пестицидов не остается.

«За счет правильного баланса удобрений и химикатов тыква оставляет в себе только полезные элементы. Она абсолютно безопасна для употребления», - добавил Паршин.