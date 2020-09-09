РИАМО - 9 сен. Вечером в среду столичные дороги будут загружены до девяти баллов, в городе прогнозируются гроза, сильный ветер, также на некоторых улицах проводится ремонт, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Эта неделя на дорогах — настоящий день сурка. До пятницы нас ждут 7-9 баллов», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения в движении автотранспорта ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, Рижской эстакаде, Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, 15-м километре МКАД при движении в обе стороны и Нижегородской эстакаде ТТК.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Ленинградское шоссе перед МКАД, Волоколамское шоссе, Рязанский проспект, Садовое кольцо.