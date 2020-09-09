РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 сен. Благодарственные письма и грамоты главы городского округа Сергея Юрова вручили сотрудникам многофункционального центра Балашихи в честь профессионального праздника, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«11 лет назад у нас открылся многофункциональный центр. В прошлом году был введен общеобластной праздник – День работника МФЦ Московской области. Сегодня (в среду - ред.) чествовали наших сотрудников, вручали награды. Всех поздравляю, желаю здоровья, сил и успехов в работе», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковязин.

Он вручил сотрудникам МФЦ благодарственные письма и грамоты главы Балашихи.

Директор МФЦ Балашихи Наталья Ломакина рассказала, что их приезжал поздравлять в лице уполномоченного директора МФЦ Подмосковья Иван Кулаков.

«Он передал коллективу награду от министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымора в благодарность за нашу работу», - подчеркнула Ломакина.

Многофункциональный центр открыли в Балашихе в 2009 году. В 2020 году действует уже 10 офисов учреждения в городе. Там оказывается около 350 услуг жителям. Штатная численность 325 человек.