РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 сен. Заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проверила ремонт асфальтового покрытия во дворе дома №4 на улице Пушкинской, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы выполнялись в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева по запросу жителей программа комплексного благоустройства дворовых территорий была дополнена отдельной подпрограммой по ремонту ям во дворах. <…> Коллеги неплохо выполнили работы в этом дворе, подрядчик молодец, водоотвод соблюден и парковочные места распределены грамотно», - сказала Аипова.

Она добавила, что на работы по восстановлению асфальта во дворах в текущем году в Балашихе выделено 80 миллионов рублей. Всего будет устранено около 7 тысяч дефектов общей площадью 80 тысяч квадратных метров.

Комплексное благоустройство до конца текущего года выполнят в 15 дворах Балашихи. По мере необходимости там установят детские и спортивные площадки, скамейки, урны, модернизируют освещение.