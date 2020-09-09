РИАМО - 9 сен. Руководителей предприятий общественного питания Москвы предупредили о грозе и порывистом ветре в среду, кафе и рестораны попросили закрыть летние веранды, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

В среду в мегаполисе прогнозируют сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, а также ожидаются гроза и сильный дождь. Из-за непогоды в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», - говорится в сообщении

Также в кафе и ресторанах следует укрепить все конструкции и закрыть зонты.