РИАМО – 9 авг. Во время интервью одному из блогеров на YouTube боксер-тяжеловес Александр Поветкин высказал свое отношение к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что собирается жить в России всю жизнь, сообщает Газета.ru.

«Я считаю, что Путин — сильный, серьезный человек. Он все правильно делает. У меня были случаи в начале карьеры, когда меня звали в Австралию, Германию, Америку. Но я отказался, потому что, во-первых, я люблю Россию и хочу здесь жить и буду здесь жить всегда, однозначно», - сказал Поветкин.

Он добавил, что в Америке ситуация не самая хорошая, а люди часто спят на улице.

«Или встречаешь наших, которые там уже живут — на глазах чуть ли не слезы: «Как там в России? Как там все?» Конечно, видно, что скучают. Где родился, там и пригодился», — сказал Поветкин.​​